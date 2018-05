TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH

Wir wünschen Euch allen ein schönes Wochenende! Vielleicht sehen wir uns an einem der 3000 Seen in #meinseenland. Unsere Tipps auf www.reiseland-brandenburg.de ☀️🛶☀️

Ausflugstipp der Woche: Auf dem 66-Seen-Weg von Erkner nach Rüdersdorf im Seenland Oder-Spree. In Erkner führt der Weg direkt am Wohnhaus des Literatur-Nobelpreisträgers Gerhart Hauptmann vorbei. Danach geht es immer am Wasser entlang. Also, Badesachen nicht vergessen! Es soll warm werden. In Woltersdorf lässt es sich wunderbar pausieren, z.B. im Café Knappe, bevor der Aufstieg zum Aussichtsturm auf dem Kranichberg wartet.

Wer hier schon den Heimweg antreten möchte, kann das mit der historischen Straßenbahn machen. Wir empfehlen, bis nach Rüdersdorf zu laufen. Denn mit dem Museumspark Rüdersdorf gibt es ein echtes Highlight in Sachen Industriekultur zu entdecken. Und wer länger bleiben möchte: 👉👉👉 https://www.reiseland-brandenburg.de/erlebnisberichte/seenland-oder-spree/auf-den-spuren-des-kalks/ #meinseenland